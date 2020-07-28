Какие изменения грядут в жизни россиян с 1 августа

Также будут продлены выплаты надбавок медикам и водителям, работающим на скорой. При этом будет введено и много новых мер.
Так, планируется, что с 1 августа в РФ снимет запрет на международные авиаперелеты. Переговоры об этом идут с 30 государствами, однако пока получилось прийти к соглашению только с Британией, Турцией и Танзанией.
Кроме этого, сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа будут получать выплаты повышенного размера. В том числе, это касается работающих граждан пенсионного возраста, и максимальная прибавка для них составит 279 рублей. Вырастет также и накопительная пенсия — на 9,13%, сообщает NEWS.ru.
Еще 1 августа жители РФ будут вынуждены платить за газ на 3% больше. Повышение коснется как обычных граждан, так и предприятий.