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Какие изменения грядут в жизни россиян с 1 августа

28 июля 2020, 15:43
Фото: pixabay.com
В августе для жителей России сохранятся все решения по поддержке рынка труда, повышенному пособию по безработице, выплатам детям в семьях, где родители временно остались без средств к существованию.

Также будут продлены выплаты надбавок медикам и водителям, работающим на скорой. При этом будет введено и много новых мер.

Так, планируется, что с 1 августа в РФ снимет запрет на международные авиаперелеты. Переговоры об этом идут с 30 государствами, однако пока получилось прийти к соглашению только с Британией, Турцией и Танзанией.

Кроме этого, сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа будут получать выплаты повышенного размера. В том числе, это касается работающих граждан пенсионного возраста, и максимальная прибавка для них составит 279 рублей. Вырастет также и накопительная пенсия — на 9,13%, сообщает NEWS.ru.

Еще 1 августа жители РФ будут вынуждены платить за газ на 3% больше. Повышение коснется как обычных граждан, так и предприятий.

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