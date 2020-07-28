rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2020, 17:55

Published 28 июля 2020, 17:55

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

В Москве женщина села за руль с грудным ребенком на коленях

28 июля 2020, 17:55
В Москве местная жительница ехала за рулем своего Audi с грудным ребенком на коленях.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся видеозаписи произошедшего, малыш не пристегнут, свободно поворачивается и крутит руль, пока автомобиль стоит на светофоре.

Отмечается, что в соответствии с правилами, детей необходимо перевозить в автомобилях только в специальных детских креслах, они должны быть обязательно пристегнуты. Кроме того, дети до семи лет должны ездить только на заднем сиденье автомобиля.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика