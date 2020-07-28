В Москве женщина села за руль с грудным ребенком на коленях

Posted 28 июля 2020, 17:55
Published 28 июля 2020, 17:55
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся видеозаписи произошедшего, малыш не пристегнут, свободно поворачивается и крутит руль, пока автомобиль стоит на светофоре.
Отмечается, что в соответствии с правилами, детей необходимо перевозить в автомобилях только в специальных детских креслах, они должны быть обязательно пристегнуты. Кроме того, дети до семи лет должны ездить только на заднем сиденье автомобиля.