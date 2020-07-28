В Сочи отца лишили родительских прав на 3-летнего сына за «чрезмерную опеку»

«Право называться отцом имеет лишь тот мужчина, который участвует в воспитании своего ребенка. Изначально меня пытались лишить любой возможности общаться со своим сыном, сейчас меня пытаются вычеркнуть из его жизни раз и навсегда. Я не прошу многого. Я лишь настаиваю на своем праве участвовать в жизни своего ребенка, растить его, заботится о нем. Почему меня лишают подобной возможности? Почему суд, вынося свое решение, не принимает в расчет тот факт, что последние два года именно я заботился о своем сыне и делал это с полной ответственностью? Почему меня лишают элементарного — права на защиту?»