В Сочи отца лишили родительских прав на 3-летнего сына за «чрезмерную опеку»

Малышу Эмину 2 года и 7 месяцев, почти два года мальчик живет с отцом. У ребенка тяжелые заболевания, большую часть жизни он провел в больницах с папой. В этой истории есть все — программа «Жди меня», вымышленные статьи про «похищение» и «убийство», но самое главное здесь — ребенок. Эмин перенес сложную операцию, он болезненно привязан к отцу, но сочинский суд решает вернуть «насильно» малыша маме. В причинах разбирался корреспондент RostovGazeta.
Предчувствие расставания
Эмин родился 16 ноября 2017 года в Сочи вне брака. Отец малыша Эльвин Абилов сразу признал отцовство, начал выплачивать положенные алименты и встречаться с ребенком. Некоторое время маму мальчика Марию Реутскую все устраивало. Вскоре после рождения у ребенка выявили тяжелые заболевания, Эмину требовались серьезные медицинские обследования, на что, по мнению Абилова, у Марии не было ни средств, ни времени.
«За каждую встречу с ребенком Мария стала требовать по 15 тысяч рублей. В очередной раз я приехал, заплатил ей деньги и уехал с ним. Вы поймите, Эмин является средством наживы для этой семьи», — говорит Эльвин Абилов.
При этом, как утверждает Эльвин, он продолжал выплачивать алименты Марии.
Мария, работающая в судебной системе уже более семи лет (сейчас она является помощником судьи Ирины Клименко в Хостинском райсуде г. Сочи), обратилась в Следственный комитет по Хостинскому району города Сочи с заявлением о похищении сына. Позже было возбуждено и уголовное дело об убийстве ребенка.
СК отказал в возбуждении уголовного дела по статье «Похищение человека», так как следователь не нашел в действиях отца Эмина состава преступления. Правоохранители вместе с сотрудниками органов опеки проверили квартиру в Ростове, где жил тогда мальчик с отцом. Кроме того, следователь навестил малыша в клинике «Чайка» в Москве, где он проходил обследование.
«По результатам произведенных осмотров факторов, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетнего Абилова Э. Э., не установлено. За ребенком осуществляется надлежащий медицинский уход», — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела (22.04.2019).
Уголовное дело по статье «Убийство» (Эмина), как ни парадоксально, не закрыто до сих пор, несмотря на то, что ребёнок жив. Представители Абилова заявляют, что Мария, в отличие от Эльвина (подозреваемого в убийстве) и Эмина (якобы убитого), до сих пор не сдала биоматериал на определение степени родства.
Уголовное дело, как считает сторона защиты Эльвина Абилова, затягивается для того, чтобы в суде предоставлять данные о том, что в отношении отца возбуждено уголовное дело по факту «убийства» ребенка.
В этот же период Мария обращается в программу «Жди меня», она просит найти сына, которого «похитил» отец. История прогремела на всю страну.
Тогда же Эльвин сам связался с журналистами, рассказал, что не прячет ребенка, готов устраивать встречи сына с мамой, от которых она отказывается.
В январе 2019 года в Центральной клинической больнице Управления делами Президента РФ Эмин перенес сложную операцию.
В марте этого года мальчика проконсультировала профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Ольга Панкова.
«Проведенное освидетельствование с учетом заключения других специалистов (психолог, логопед) свидетельствует о наличии у ребенка с психической незрелостью, эмоциональной неустойчивостью невротических нарушений, причиной которых является повторяющийся дистресс, проявляющийся тревогой, плачем, раздражением, страданием при предчувствии, во время или сразу вслед за разлукой с лицом (отцом), к которому испытывается большая привязанность», — говорится в заключении врача.
Со слов отца малыша, проблемы в поведении Эмина появились в октябре прошлого года, когда мальчика пытались у него изъять. На фоне стресса у ребенка нарушился сон и аппетит.
Без прав на защиту
Судья Центрального районного суда города Сочи Галина Казимирова 29 июня 2020 года лишила родительских прав Эльвина Абилова. Суд состоялся без участия самого Абилова, его «забыли» пригласить. Также по решению судьи, отец Эмина теперь должен выплачивать Марии ежемесячно 10 776 рублей, до этого Абилов перечислял алименты в «размере одной четверти заработка».
«Лишение родительских прав — это крайняя и чрезвычайная мера, которая может быть применена к недобросовестному родителю в исключительных случаях, перечень которых определен законом, в том числе, когда родитель причиняет ребенку вред. В этом же деле отец прилагал все усилия, чтобы восстановить здоровье ребенка, заботился о нем. При этом мать не несла расходов на лечение и
содержание ребенка, но получала от отца алименты», — комментирует решение судьи руководитель «Донской юридической коллегии» Андрей Гранкин.
По словам юриста, Управление по делам семьи и детства администрации города Сочи предоставило в суд письменное заключение о возможности лишения родительских прав, указав, что ребенку отцом причинена психологическая травма. Это мнение органа опеки также легло в основу решения суда.
«Выдавая такое заключение, сотрудники Управления по делам семьи и детства администрации города Сочи, по моему мнению, превысили свои полномочия, так как никакой проверки не проводилось, контактов с ребенком у органа опеки не было. Отец Эмина уже обратился в Следственный комитет с соответствующим заявлением в отношении сотрудников органа опеки. Сейчас проводится проверка», — говорит Андрей Гранкин.
Удивительной тут выглядит позиция судьи Казимировой, которая не уведомила отца Эмина о рассмотрении дела по лишению родительских прав.
«По этому поводу Абилов уже обратился в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края с просьбой дать оценку действиям судьи, которая таким отношением к правосудию подрывает авторитет судебной власти. При рассмотрении семейных дел суду, прежде всего, необходимо руководствоваться интересами ребенка, а не целью расправы над отцом со стороны матери Эмина, которая работает в судебной системе. В настоящее время подана апелляционная жалоба», — говорит юрист.
Маленький Эмин нуждается в постоянном уходе и наблюдении врачей. Этим два года занимался его отец, пожертвовавший карьерой ради жизни своего сына.
«Ребенка необходимо сейчас везти в Москву на очередное обследование, а его мать Реутская Мария отвергает все предложения Абилова о помощи. Складывается впечатление, что дело не в ребенке, это просто месть его отцу. Но страдает в этой ситуации именно малыш, судьба которого безразлична сочинским служителям Фемиды», — считает Андрей Гранкин.
Сам Эльвин Абилов говорит, что его лишают элементарного — права на защиту.
«Право называться отцом имеет лишь тот мужчина, который участвует в воспитании своего ребенка. Изначально меня пытались лишить любой возможности общаться со своим сыном, сейчас меня пытаются вычеркнуть из его жизни раз и навсегда. Я не прошу многого. Я лишь настаиваю на своем праве участвовать в жизни своего ребенка, растить его, заботится о нем. Почему меня лишают подобной возможности? Почему суд, вынося свое решение, не принимает в расчет тот факт, что последние два года именно я заботился о своем сыне и делал это с полной ответственностью? Почему меня лишают элементарного — права на защиту?»
Мама Эмина от комментариев категорически отказалась.
«Я отказываюсь разговаривать. Более того, я слышу, что вы меня „пишете“ (запись разговора) и вы не спросили моего разрешения. Всего доброго», — сказала Мария Реутская.
Это не единственный скандал, произошедший в Краснодарском крае с участием районных судей за последние несколько лет. Весной 2019 года судью Адлерского районного суда города Сочи Александра Якименко лишили полномочий за вынесение незаконных решений. Основанием для принятия подобного вердикта стали данные о 27 гражданских делах, решения по которым были отменены вышестоящими инстанциями. Якименко «помогал» застройщикам узаконивать через суд так называемый «самозастрой» в виде многоэтажных многоквартирных домов.
Летом 2020 года не по своей воле судейской мантии лишился другой служитель Фемиды — судья Крымского районного суда Сергей Гречко, который с 2010 по 2017 году выносил решения на основе подложных документов.