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Жителей Ростовской области оштрафовали на 2 млн за захват территорий

28 июля 2020, 15:24
Фото: pixabay
В Ростовской области несколько организаций уличили в самовольном захвате территорий, сообщает региональная прокуратура.

В Аксайском районе проверили несколько компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Оказалось, что восемь из них имели нарушения лицензионных требований.

В том числе компании использовали участки без лицензии, не по целевому назначению. В некоторых случаях самовольно занимали участки.

«Виновников привлекли к ответственности и оштрафовали на 2,1 миллиона рублей. Также было возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что от руководителей компаний и глав двух сел потребовали провести рекультивацию нарушенных земель.

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