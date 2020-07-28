Жителей Ростовской области оштрафовали на 2 млн за захват территорий

В Аксайском районе проверили несколько компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Оказалось, что восемь из них имели нарушения лицензионных требований.
В том числе компании использовали участки без лицензии, не по целевому назначению. В некоторых случаях самовольно занимали участки.
«Виновников привлекли к ответственности и оштрафовали на 2,1 миллиона рублей. Также было возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что от руководителей компаний и глав двух сел потребовали провести рекультивацию нарушенных земель.