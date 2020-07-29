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Posted 29 июля 2020, 07:24

Published 29 июля 2020, 07:24

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Автоледи на ZAZ Sens «поцеловала зад» LADA Priora, пострадали трое

29 июля 2020, 07:24
В Ростовской области столкнулись два автомобиля, три человека получили травмы, сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

Авария произошла во вторник в районе Новоалександровки. Водитель автомобиля ZAZ Sens не соблюдала дистанцию и врезалась в автомобиль LADA Priora, который двигался в попутном направлении.

«В результате столкновения травмы получили водители в возрасте 44 и 54 года. Кроме того, была ранена 41-летняя пассажирка машины ZAZ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту столкновения проводится проверка.

Ранее уголовное дело возбудили по факту ДТП с машиной полиции.

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