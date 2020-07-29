Автоледи на ZAZ Sens «поцеловала зад» LADA Priora, пострадали трое

Posted 29 июля 2020, 07:24
Published 29 июля 2020, 07:24
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
Авария произошла во вторник в районе Новоалександровки. Водитель автомобиля ZAZ Sens не соблюдала дистанцию и врезалась в автомобиль LADA Priora, который двигался в попутном направлении.
«В результате столкновения травмы получили водители в возрасте 44 и 54 года. Кроме того, была ранена 41-летняя пассажирка машины ZAZ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту столкновения проводится проверка.