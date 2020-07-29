Диабетический модуль начал курсировать по Ростовской области

Posted 29 июля 2020, 08:10
Published 29 июля 2020, 08:10
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
Экспресс-анализы смогут сделать около 90 местных жителей с сахарным диабетом. Также они проконсультируются со специалистами.
В центре работают эндокринолог, нефролог, офтальмолог, кардиолог и хирург. По словам главы Минздрава региона Татьяны Быковской, больным оказывают высококвалифицированную помощь. Особенно это актуально для удаленных сельских районов.
«За день каждый пациент проходит полное обследование. После этого врачи дают рекомендации по дальнейшему лечению», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подобные выезды проводятся с 2008 года. Ростовская область стала единственным регионом, в котором работают два передвижных диабетических модуля.