Диабетический модуль начал курсировать по Ростовской области

В Цимлянский район прибыл передвижной диабетический модуль, в котором люди с диабетом могут сдать анализы, сообщили в правительстве Ростовской области.

Экспресс-анализы смогут сделать около 90 местных жителей с сахарным диабетом. Также они проконсультируются со специалистами. В центре работают эндокринолог, нефролог, офтальмолог, кардиолог и хирург. По словам главы Минздрава региона Татьяны Быковской, больным оказывают высококвалифицированную помощь. Особенно это актуально для удаленных сельских районов. «За день каждый пациент проходит полное обследование. После этого врачи дают рекомендации по дальнейшему лечению», — сказано в сообщении. Отмечается, что подобные выезды проводятся с 2008 года. Ростовская область стала единственным регионом, в котором работают два передвижных диабетических модуля. Материалы по теме Больницу в Милютинском районе после ремонта откроют в 2020 г Прокуратура проверит работу больницы в Сальске, из которой похитили новорожденного Отделение больницы построят за 233 млн руб в Ростовской области