Слуцкий объяснил, почему «Рубин» выбрал Деспотовича

«У нас были варианты из дальнего зарубежья. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант», – цитирует тренера «Советский спорт».