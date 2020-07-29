Слуцкий объяснил, почему «Рубин» выбрал Деспотовича

«У нас были варианты из дальнего зарубежья. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант», – цитирует тренера «Советский спорт».
Напомним, в России 28-летний Деспотович ярко проявил себя игрой в составе «Оренбурга». Он провел за клуб 47 матчей, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.
В июле этого года серб присоединился к «Рубину» в качестве свободного агента. Соглашение с казанским клубом рассчитано до июня 2023 года.
В минувшем сезоне РПЛ «Рубин» занял 10-е место, набрав 35 очков.
Чемпионат России-2020/21 казанский клуб начнет домашним матчем против «Локомотива».