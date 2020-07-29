Среда в Ростове: Бузова, барсуки и правила для школ

Учебный год, как и обычно, начнется с 1 сентября, но планируется ввести график начала и окончания учебных занятий. Кроме того, школам необходимо ввести уроки на свежем воздухе и организовать проветривание учебных классов, а в помещениях должны быть установлены устройства для обеззараживания воздуха, введен контроль за соблюдением правил гигиены.