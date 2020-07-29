Среда в Ростове: Бузова, барсуки и правила для школ

Школа по новым правилам
Как сообщили в региональном Законодательном собрании, правила работы учебных заведений пересмотрят с учетом требований СанПина.
Учебный год, как и обычно, начнется с 1 сентября, но планируется ввести график начала и окончания учебных занятий. Кроме того, школам необходимо ввести уроки на свежем воздухе и организовать проветривание учебных классов, а в помещениях должны быть установлены устройства для обеззараживания воздуха, введен контроль за соблюдением правил гигиены.
Противостояние донских виноделов и Бузовой
В среду стало известно, что компания ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» подала апелляционную жалобу на решение первой инстанции в судебном разбирательстве с ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс», которая продюсирует телеведущую и певицу Ольгу Бузову.
Другими словами, ростовские дистрибьюторы вина не теряют надежды через суд заставить певицу и телеведущую Ольгу Бузову сотрудничать с ними. Ранее Арбитражный суд Ростовской области отказал ростовской компании в споре о расторжения контракта со звездой, чем закончится это разбирательство, пока не ясно.
Барсуки, косули, лани
С 1 августа в течение года будут действовать квоты на несколько видов животных, в частности, на косулю европейскую, лань, лося, оленя европейского, оленя пятнистого и барсука.
Местным охотникам разрешили добыть 468 косулей, что составляет 10% от общей численности популяции, и 74 барсука, это 3% от их общего количества.