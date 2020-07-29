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Posted 29 июля 2020, 09:22

Published 29 июля 2020, 09:22

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

В 20 городов и районах Ростовской области снова выявили коронавирус

29 июля 2020, 09:22
Сюжет
Коронавирус
Новые заразившиеся коронавирусом были выявлены в 22 городах и районах Ростовской области, сообщается на сайте регионального правительства.

Лидером по числу заражений снова стал Ростов, в нем было выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19. Еще десять инфицированных выявили в Батайске, девять — в Новочеркасске, восемь — в Волгодонске по шесть в Азовском районе и Шахтах. Также положительные тесты на инфекцию получили в Новошахтинске, Целинском, Аксайском, Красносулинском, Мартыновском, Семикаракорском, Волгодонском районах, Таганроге, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Орловском, Зимовниковском, Боковском, Каменском, Тацинском и Неклиновском районах.

В стационары были госпитализированы 860 пациентов, а загруженность подготовленного в регионе коечного фонда выросла до 39,4%. При этом в 51 пациент находится 51 человек.

За все время скончались 1,7% заболевших, выздоровели — 80%. Всего за время пандемии выявили 12674 случая COVID-19.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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