В 20 городов и районах Ростовской области снова выявили коронавирус

Posted 29 июля 2020, 09:22
Published 29 июля 2020, 09:22
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
Лидером по числу заражений снова стал Ростов, в нем было выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19. Еще десять инфицированных выявили в Батайске, девять — в Новочеркасске, восемь — в Волгодонске по шесть в Азовском районе и Шахтах. Также положительные тесты на инфекцию получили в Новошахтинске, Целинском, Аксайском, Красносулинском, Мартыновском, Семикаракорском, Волгодонском районах, Таганроге, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Орловском, Зимовниковском, Боковском, Каменском, Тацинском и Неклиновском районах.
В стационары были госпитализированы 860 пациентов, а загруженность подготовленного в регионе коечного фонда выросла до 39,4%. При этом в 51 пациент находится 51 человек.
За все время скончались 1,7% заболевших, выздоровели — 80%. Всего за время пандемии выявили 12674 случая COVID-19.