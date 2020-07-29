В 20 городов и районах Ростовской области снова выявили коронавирус

Лидером по числу заражений снова стал Ростов, в нем было выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19. Еще десять инфицированных выявили в Батайске, девять — в Новочеркасске, восемь — в Волгодонске по шесть в Азовском районе и Шахтах. Также положительные тесты на инфекцию получили в Новошахтинске, Целинском, Аксайском, Красносулинском, Мартыновском, Семикаракорском, Волгодонском районах, Таганроге, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Орловском, Зимовниковском, Боковском, Каменском, Тацинском и Неклиновском районах.