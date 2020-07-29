В особом порядке получат ипотеку переселенцы из аварийных домов в Ростовской области

При переселении из аварийного жилья граждане претендуют на материальную помощь, после получения которой вправе оформить жилищный кредит под низкий процент. Кредит для указанной категории граждан будут оформлять без оценки нуждаемости, вне зависимости от ранее полученной господдержки, а также без требования к площади приобретаемого жилья.