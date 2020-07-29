В особом порядке получат ипотеку переселенцы из аварийных домов в Ростовской области

«Региональным правительством принято решение о предоставлении гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, льготного ипотечного кредита «Дисконт», — сказано в сообщении.
При переселении из аварийного жилья граждане претендуют на материальную помощь, после получения которой вправе оформить жилищный кредит под низкий процент. Кредит для указанной категории граждан будут оформлять без оценки нуждаемости, вне зависимости от ранее полученной господдержки, а также без требования к площади приобретаемого жилья.
Кроме того, в настоящий момент ставка по кредиту в рамках программы снизилась до 4,8% годовых на весь срок кредитования. Для получения государственной поддержки необходимо обращаться в ГБУ РО «Агентство жилищных программ».
Отмечается, что в областном бюджете ежегодно предусматриваются средства для льготного ипотечного кредитования «Дисконт» на 100 человек в год.