В России все больше людей отказываются от интернета

Исследование аналитической службы FinExpertiza основано на опросах Росстата, который проводит подобные наблюдения с 2013 года. За семь лет количество россиян, которые отказались от использования интернета, менялось. Так, если в 2018 году было 586 тысяч таких граждан, то в прошлом году эта цифра выросла до 734 тысяч. Об этом пишет fedpress.ru.
В Москве живет больше всего людей, которые опасаются пользоваться интернетом, - 50,6 тысяч. Второе место в этом рейтинге занял Краснодарский край, где от всемирной сети отказались 45,3 тысяч человек. Тройку лидеров замыкает Красноярский край с 43,1 тысячей людей, которые боятся киберугроз. В Санкт-Петербурге насчитывается 27 тысяч человек (восьмое место), которые перестали выходить в Сеть.
По данным исследования, у 15 % российских интернет-пользователей злоумышленники взламывали почту, похищали персональные данные, крали деньги со счетов. Больше всего людей, ставших жертвами интернет-мошенничества, живут в Липецкой области, Северной Осетии и Чечне. В январе-июне 2020 года в России количество киберпреступлений увеличилось на 90%.