В России все больше людей отказываются от интернета

Исследование аналитической службы FinExpertiza основано на опросах Росстата, который проводит подобные наблюдения с 2013 года. За семь лет количество россиян, которые отказались от использования интернета, менялось. Так, если в 2018 году было 586 тысяч таких граждан, то в прошлом году эта цифра выросла до 734 тысяч. Об этом пишет fedpress.ru.