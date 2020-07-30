Буйного пассажира-матершинника сняли с поезда в Ростове

Posted 30 июля 2020, 07:58
Published 30 июля 2020, 07:58
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
Мужчина хотел на поезде попасть из Москвы в Новосибирск. Он напился, ругался матом и мешал другим пассажирам. Ни на какие замечания он не реагировал.
Начальник поезда вызвал сотрудников полиции, которые в Ростове сняли дебошира с поезда и доставили в отдел. Нарушителем оказался 34-летний житель Рязанской области.
«В отношении пассажира составили административный протокол. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста», — сказано в сообщении.