rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2020, 07:58

Published 30 июля 2020, 07:58

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Буйного пассажира-матершинника сняли с поезда в Ростове

Буйного пассажира-матершинника сняли с поезда в Ростове

30 июля 2020, 07:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону полицейские сняли с поезда мужчину, который мешал других пассажирам, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Мужчина хотел на поезде попасть из Москвы в Новосибирск. Он напился, ругался матом и мешал другим пассажирам. Ни на какие замечания он не реагировал.

Начальник поезда вызвал сотрудников полиции, которые в Ростове сняли дебошира с поезда и доставили в отдел. Нарушителем оказался 34-летний житель Рязанской области.

«В отношении пассажира составили административный протокол. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста», — сказано в сообщении.

До этого голый мужчина устроил погром в центре Ростова.

Материалы по теме
Спортсмен-подросток убил дебошира в Новочеркасске из-за пьянстваИз-за дебошира без маски задержали рейс из Ростова в Москву
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика