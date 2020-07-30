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Posted 30 июля 2020, 08:02

Published 30 июля 2020, 08:02

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Коронавирусом за сутки заразились 134 жителя Ростовской области

Коронавирусом за сутки заразились 134 жителя Ростовской области

30 июля 2020, 08:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области за сутки зарегистрировали 134 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

За это же время выздоровели 146 пациентов и скончались четыре человека с подтвержденным диагнозом. На 100 тысяч местных жителей приходятся 305 случаев заражения.

«В больницах лечение проходят 865 местных жителей, загруженность коечного фонда достигает 39,7%. К аппаратам ИВЛ подключены 47 граждан», — сказано в сообщении.

В области зарегистрировали уже 12808 случаев заболевания, выздоровели 10285 пациентов. Жертвами коронавируса стали 219 человек. В лабораториях провели 372 тысячи исследований на заболевание.

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