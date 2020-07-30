Коронавирусом за сутки заразились 134 жителя Ростовской области

Posted 30 июля 2020, 08:02
Published 30 июля 2020, 08:02
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
За это же время выздоровели 146 пациентов и скончались четыре человека с подтвержденным диагнозом. На 100 тысяч местных жителей приходятся 305 случаев заражения.
«В больницах лечение проходят 865 местных жителей, загруженность коечного фонда достигает 39,7%. К аппаратам ИВЛ подключены 47 граждан», — сказано в сообщении.
В области зарегистрировали уже 12808 случаев заболевания, выздоровели 10285 пациентов. Жертвами коронавируса стали 219 человек. В лабораториях провели 372 тысячи исследований на заболевание.