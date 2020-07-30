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Несколько донских магазинов закрыли за нарушение масочного режима

30 июля 2020, 08:56
Фото: donland.ru
В Ростовской области временно приостановили работу магазины, в которых не соблюдали масочный режим, сообщили в правительстве региона.

Проверки проводятся в магазинах и общественном транспорте. В них задействовали представителей полиции, министерств, департамента потребительского рынка. За один день проверяют около 20 муниципалитетов. Каждые сутки составляют около 160 протоколов.

«Все составленные материалы рассматриваются в судах. Уже принято решение приостановить деятельность 19 бизнесменов на срок от пяти до 60 суток», — сказано в сообщении.

Отмечается, что нарушения были выявлены в Ростове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске. Так, на месяц закрыли кафе-кальянную в городе Шахты.

Добавим, что в области выявили уже 12808 случаев заболевания коронавирусом.

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