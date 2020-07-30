Несколько донских магазинов закрыли за нарушение масочного режима

Проверки проводятся в магазинах и общественном транспорте. В них задействовали представителей полиции, министерств, департамента потребительского рынка. За один день проверяют около 20 муниципалитетов. Каждые сутки составляют около 160 протоколов.
«Все составленные материалы рассматриваются в судах. Уже принято решение приостановить деятельность 19 бизнесменов на срок от пяти до 60 суток», — сказано в сообщении.
Отмечается, что нарушения были выявлены в Ростове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске. Так, на месяц закрыли кафе-кальянную в городе Шахты.