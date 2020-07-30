Водовоз влетел в торговый центр в Ростовской области, погиб водитель

Авария произошла в четверг, 30 июля, в 16.50 мск на улице Копаева. По предварительной информации, в районе дома No20, водитель 60-летний водитель МАЗа не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Honda Accord. От удара водовоз перевернулся и отлетел в стену здания торгового центра. Водитель грузовика скончался на месте от полученных травм.