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Posted 30 июля 2020, 16:26

Published 30 июля 2020, 16:26

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Водовоз влетел в торговый центр в Ростовской области, погиб водитель

30 июля 2020, 16:26
В городе Белая Калитва в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием водовоза, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Авария произошла в четверг, 30 июля, в 16.50 мск на улице Копаева. По предварительной информации, в районе дома No20, водитель 60-летний водитель МАЗа не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Honda Accord. От удара водовоз перевернулся и отлетел в стену здания торгового центра. Водитель грузовика скончался на месте от полученных травм.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Ранее в Ростовской области произошла автоавария с участием грузовика и машины полиции, пострадали двое.

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