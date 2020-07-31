Алексей Логвиненко посетил с рабочим визитом парк им. А.Собино

Во время пресс-брифинга глава Железнодорожного района города Дмитрий Симков сообщил, что местные жители еще два года назад единодушно высказали свое желание о восстановлении именно этого парка в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды». Уже в 2018 году был заключен контракт с организацией «Южная торговая компания» на сумму в 95 миллионов рублей, которая должна была выполнить все работы до конца 2018 года, однако подрядчик сорвал сроки, в связи с чем администрация решила разорвать с ним отношения. Денежные средства из бюджета были возвращены обратно.