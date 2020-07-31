Алексей Логвиненко посетил с рабочим визитом парк им. А.Собино

Один из старейших парков Ростова-на-Дону — Парк культуры и отдыха имени А. Собино — сейчас числится в качестве проблемного объекта, за которым городская администрация следит в особом порядке. После выполнения всех восстановительных работ, данное место превратится в территорию отдыха и тишины, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.
Ростовский градоначальник посетил парк и лично ознакомился с проектом реконструкции данного места. Кроме того, он поговорил с руководителем подрядной организации и обсудил объемы предстоящих работ.
Во время пресс-брифинга глава Железнодорожного района города Дмитрий Симков сообщил, что местные жители еще два года назад единодушно высказали свое желание о восстановлении именно этого парка в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды». Уже в 2018 году был заключен контракт с организацией «Южная торговая компания» на сумму в 95 миллионов рублей, которая должна была выполнить все работы до конца 2018 года, однако подрядчик сорвал сроки, в связи с чем администрация решила разорвать с ним отношения. Денежные средства из бюджета были возвращены обратно.
В этом году контракт заключен снова. Новая подрядная компания должна выполнить все восстановительные работы до 30 октября. Сейчас в объекте работают порядка 30 человек. Компания уже закупила все необходимые строительные материалы.
Особое внимание будет уделено озеленению парка. Подрядчик обязуется сохранить уже существующие многолетние растения, а также высадить еще порядка 200 деревьев и создать розарий.
Кроме того, в парке обустроят детские игровые зоны, спортивные пространства для воркаута, велодорожки, амфитеатр и площадку для проведения мероприятий. Парк станет полноценным местом отдыха для каждого ростовчанина.
«Губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым поставлена задача завершить реконструкцию парка в этом году. Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы поддержали нас, были выделены средства, и в уже к концу этого года Ростов получит красивую и благоустроенную территорию для отдыха», — подчеркнул Алексей Логвиненко.