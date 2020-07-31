Депутаты Госдумы приняли 312 законов

Основное по значимости достижение Госдумы — воплощение позиции быстрого принятия законодательных решений в условиях сложной эпидобстановки. Среди предложений партии по существенному увеличению благосостояния граждан — запрет на списание выплат на детей за долги, рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, а также малого и среднего бизнеса, по сообщению сайта партии «Единая Россия».
ЕР оперативно приняла изменения в трудовой сфере — дистанционную работу. Были подготовлены и приняты в первом чтении поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе, наделяющие правом таких сотрудников быть офлайн, создавая для себя удобный рабочий график.
Mk.ru пишет, что еще одной важной темой является защита семьи, отразившаяся в поправках в Конституцию. В сессию был внесен ряд законов, укрепляющих семейные ценности и повышающих благосостояние семей с детьми. В этом плане «Единая Россия» внесла поправки об изменении программы маткапитала и его индексации. Поправки продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с периодической индексацией раз в год.
Со слов руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, неизменно на первом плане у партии тема медикаментозного обеспечения граждан. Уже одобрен правительственный законопроект о дистанционной реализации лекарств: безрецептурные медикаменты можно купить через интернет с доставкой на дом.
Отмечается, что, со слов политологов, эффективность работы депутатов подтверждает сотрудничество с правительством.
По мнению завкафедрой теоретической и прикладной политологии ЮФУ к. п. н. Романа Пупыкина, пандемия стала тестом на способность партий к мобилизации в экстренных условиях.
«В этом смысле показательна деятельность фракций в главном законодательном органе региона. Самая крупная фракция — «Единая Россия» — инициировала в апреле внеочередное заседание ЗС для принятия законов о соцподдержке и помощи бизнесу. Депутаты доставляли продуктовые наборы гражданам из группы риска, СИЗы в медучреждения, предоставили медикам транспорт, передавали в многодетные семьи планшеты для онлайн-обучения.
Фракция КПРФ поднимала тему летнего отдыха детей. Основная деятельность остальных, судя по информации в открытом доступе, свелась к оценке мер, предпринимаемых властями. Да, периодически что-то заявляли отдельные депутаты, но позиция именно фракций, по актуальным вопросам и с конкретными предложениями, не формулировалась», — пояснил Роман Пупыкин.