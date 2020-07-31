Депутаты Госдумы приняли 312 законов

Mk.ru пишет, что еще одной важной темой является защита семьи, отразившаяся в поправках в Конституцию. В сессию был внесен ряд законов, укрепляющих семейные ценности и повышающих благосостояние семей с детьми. В этом плане «Единая Россия» внесла поправки об изменении программы маткапитала и его индексации. Поправки продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с периодической индексацией раз в год.