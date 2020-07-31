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Posted 31 июля 2020, 18:39

Published 31 июля 2020, 18:39

Modified 18 сентября 2022, 10:39

Updated 18 сентября 2022, 10:39

Эксперт рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в Ростовской области

31 июля 2020, 18:39
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Эксклюзив
Распространению коронавируса в Ростовской области может помешать профилактика, в частности, ношение масок, рассказал корреспонденту RostovGazeta главный инфекционист страны Владимир Чуланов.

Собеседник отметил, что со стабилизацией ситуации жители Москвы и других регионов расслабились и перестали носить маски в общественных местах. «Я бы сказал, что это не очень благоразумно. Мы пока еще не вышли из эпидемии, она еще в ходу», — сообщил инфекционист. По его словам, если жители будут игнорировать принятые против коронавируса меры, то пандемия может затянуться.

Владимир Чуланов также рассказал, что ничего трудного в использовании масок нет, но при этом такая мера значительно снижает риск инфицирования и для того человека, который ходит в маске, и для тех, кто находится вокруг него. Маски также помогут исключить случаи, когда источник заражения не удалось установить.

О причинах роста заражений коронавирусом в Ростовской области читайте в материале RostovGazeta.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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