Эксперт рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в Ростовской области

Posted 31 июля 2020, 18:39
Published 31 июля 2020, 18:39
Modified 18 сентября 2022, 10:39
Updated 18 сентября 2022, 10:39
Собеседник отметил, что со стабилизацией ситуации жители Москвы и других регионов расслабились и перестали носить маски в общественных местах. «Я бы сказал, что это не очень благоразумно. Мы пока еще не вышли из эпидемии, она еще в ходу», — сообщил инфекционист. По его словам, если жители будут игнорировать принятые против коронавируса меры, то пандемия может затянуться.
Владимир Чуланов также рассказал, что ничего трудного в использовании масок нет, но при этом такая мера значительно снижает риск инфицирования и для того человека, который ходит в маске, и для тех, кто находится вокруг него. Маски также помогут исключить случаи, когда источник заражения не удалось установить.