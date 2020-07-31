Эксперт рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в Ростовской области

Собеседник отметил, что со стабилизацией ситуации жители Москвы и других регионов расслабились и перестали носить маски в общественных местах. «Я бы сказал, что это не очень благоразумно. Мы пока еще не вышли из эпидемии, она еще в ходу», — сообщил инфекционист. По его словам, если жители будут игнорировать принятые против коронавируса меры, то пандемия может затянуться.