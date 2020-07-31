ФСБ задержала контрабандиста, протаранившего пограничников рядом с Украиной

В районе пограничного пункта в поселке Григорьевка злоумышленники пытались перебросить контрабандный товар на территорию России. К границе подъехал УАЗ-452 без регистрационных знаков. Пограничники попытались задержать автомобиль, но на требования остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться на российской территории. Он направил автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью.
Для того, чтобы задержать контрабандиста, пограничникам пришлось применить оружие. В результате водитель был ранен в левое бедро. Ему оказали необходимую медпомощь. Автомобиль задержали, а груз изъяли. Стоимость контрабандных товаров — алкоголя и табачных изделий — составила больше 2,5 миллиона рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ростовской области задержали взрослого и троих подростков за контрабанду крупной партии сигарет.