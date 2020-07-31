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США не склонили Китай к диалогу о контроле над ядерным оружием

31 июля 2020, 15:22
Фото: pixabay.com
Вашингтону не удалось заставить Пекин принять участие в переговорах по новому договору о контроле над ядерными вооружениями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Белого дома сначала обсудят этот вопрос с Москвой. Какие будут результаты, покажет время. Китай попытаются привлечь к переговорам позже. Об этом пишет телеграм-канал «Мейстер».

Похоже, Вашингтон сделал ставку на прагматизм. В настоящее время заставить Пекин участвовать в переговорах нереально. В то же время желание Соединенных Штатов Америки вести диалог с Российской Федерации радует. Отметим, что сейчас более 90% имеющегося на планете ядерного оружия контролируют Москва и Вашингтон.

Авторы телеграм-канала уверены, что президенту США переговоры с его российским коллегой выгодны. Конструктивный диалог с Москвой поможет президентской кампании Трампа. Однако для этого участники переговоров должны прийти к консенсусу.

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