Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Белого дома сначала обсудят этот вопрос с Москвой. Какие будут результаты, покажет время. Китай попытаются привлечь к переговорам позже. Об этом пишет телеграм-канал «Мейстер».
Похоже, Вашингтон сделал ставку на прагматизм. В настоящее время заставить Пекин участвовать в переговорах нереально. В то же время желание Соединенных Штатов Америки вести диалог с Российской Федерации радует. Отметим, что сейчас более 90% имеющегося на планете ядерного оружия контролируют Москва и Вашингтон.
Авторы телеграм-канала уверены, что президенту США переговоры с его российским коллегой выгодны. Конструктивный диалог с Москвой поможет президентской кампании Трампа. Однако для этого участники переговоров должны прийти к консенсусу.