США не склонили Китай к диалогу о контроле над ядерным оружием

Похоже, Вашингтон сделал ставку на прагматизм. В настоящее время заставить Пекин участвовать в переговорах нереально. В то же время желание Соединенных Штатов Америки вести диалог с Российской Федерации радует. Отметим, что сейчас более 90% имеющегося на планете ядерного оружия контролируют Москва и Вашингтон.