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Цены на нефть упадут из-за наращивания объемов нефтедобычи ОПЕК+

31 июля 2020, 14:54
Фото: pxhere.com
Нефтяные компании Российской Федерации имеют возможность в кратчайшие сроки увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей в день, то есть до нового целевого уровня.

С первого августа участники сделки ОПЕК+ могут нарастить производство черного золота суммарно на два миллиона баррелей. Об этом пишет News.ru

Сотрудники Министерства энергетики России полагают, что тянуть с восстановлением нефтедобычи страны-экспортеры не станут. Дополнительные объемы черного золота выкинут на рынок уже в течении августа. По этой причине цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель и ниже.

Период максимального снижения объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ завершился. С августа и до конца текущего года общий размер сокращения снижается с 9,7 до 7,7 миллиона баррелей в день. Получается, что участники сделки могут нарастить производство на два миллиона баррелей.

Аналитики уверены, что государства-экспортеры черного золота постараются как можно быстрее выйти на новый целевой уровень добычи. Речь в первую очередь идет о двух неформальных лидерах сделки — Саудовской Аравии и Российской Федерации. Данные страны снизили добычу до одинакового уровня — 8,5 миллиона баррелей в день. В настоящее время им предстоит одинаково ее нарастить.

#Новости#Общество
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