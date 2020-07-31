Цены на нефть упадут из-за наращивания объемов нефтедобычи ОПЕК+

Аналитики уверены, что государства-экспортеры черного золота постараются как можно быстрее выйти на новый целевой уровень добычи. Речь в первую очередь идет о двух неформальных лидерах сделки — Саудовской Аравии и Российской Федерации. Данные страны снизили добычу до одинакового уровня — 8,5 миллиона баррелей в день. В настоящее время им предстоит одинаково ее нарастить.