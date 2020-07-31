Цены на нефть упадут из-за наращивания объемов нефтедобычи ОПЕК+

С первого августа участники сделки ОПЕК+ могут нарастить производство черного золота суммарно на два миллиона баррелей. Об этом пишет News.ru
Сотрудники Министерства энергетики России полагают, что тянуть с восстановлением нефтедобычи страны-экспортеры не станут. Дополнительные объемы черного золота выкинут на рынок уже в течении августа. По этой причине цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель и ниже.
Период максимального снижения объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ завершился. С августа и до конца текущего года общий размер сокращения снижается с 9,7 до 7,7 миллиона баррелей в день. Получается, что участники сделки могут нарастить производство на два миллиона баррелей.
Аналитики уверены, что государства-экспортеры черного золота постараются как можно быстрее выйти на новый целевой уровень добычи. Речь в первую очередь идет о двух неформальных лидерах сделки — Саудовской Аравии и Российской Федерации. Данные страны снизили добычу до одинакового уровня — 8,5 миллиона баррелей в день. В настоящее время им предстоит одинаково ее нарастить.