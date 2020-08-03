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Поработать за врачей в противочумных костюмах в жару предложил губернатор Дона

3 августа 2020, 09:20
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что надо встать на место врачей, лечащих больных коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Депутаты Заксобрания региона поддержали внесенный губернатором законопроект. Он касается продления выплат медикам за работу с заболевшими коронавирусом.

Выплаты продлили на июль и август. С апреля по июнь деньги получили 4725 медицинских специалистов. Общий размер составил 101 миллион рублей.

За июль выплаты получат 3,4 тысячи специалистов на общую сумму 190 миллионов рублей. По словам губернатора, помощь врачам является общей задачей.

«Нужно встать на их место и представить, в каких условиях они работают, — в масках и костюмах при такой жаре, где нельзя по санитарным показателям даже кондиционер включать», — заявил Василий Голубев.

#Желтые новости
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