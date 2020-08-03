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Posted 3 августа 2020, 13:05

Published 3 августа 2020, 13:05

Modified 18 сентября 2022, 10:39

Updated 18 сентября 2022, 10:39

В Перми проверили доступность дворов для инвалидов

В Перми проверили доступность дворов для инвалидов

3 августа 2020, 13:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Координатор проекта Пермского молодежного центра «Город для всех» Ирина Форсюк совместно с депутатом городской думы Ильей Лисняком дали оценку качеству благоустройства дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Ирина Форсюк провела проверку доступности территорий для лиц с ограниченными физическими возможностями. Она попробовала передвигаться по дворам, сидя на инвалидной коляске. Как рассказали в ПМЦ, ремонт во дворе жилого здания на Луначарского, 105 – на «твердую четверку».

Как пишет ФедералПресс, во дворах домов на Луначарского, 103 и Газеты Звезда, 9 выявили некоторые недочеты. По заверению подрядчиков, они устранят их, а в администрации Ленинского района пообещали присмотреть за этим.

Илья Лисняк пояснил, что элементы доступности городской среды представляют важность не только для инвалидов, но и для остальных категорий населения - например, для матерей с колясками. Активисты ПМЦ при приемке работ помогают обнаружить недочеты и добиться от подрядчиков, чтобы те устранили их.

#Общество#Новости
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