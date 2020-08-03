В Перми проверили доступность дворов для инвалидов

Илья Лисняк пояснил, что элементы доступности городской среды представляют важность не только для инвалидов, но и для остальных категорий населения - например, для матерей с колясками. Активисты ПМЦ при приемке работ помогают обнаружить недочеты и добиться от подрядчиков, чтобы те устранили их.