В Перми проверили доступность дворов для инвалидов

Posted 3 августа 2020, 13:05
Published 3 августа 2020, 13:05
Modified 18 сентября 2022, 10:39
Updated 18 сентября 2022, 10:39
Ирина Форсюк провела проверку доступности территорий для лиц с ограниченными физическими возможностями. Она попробовала передвигаться по дворам, сидя на инвалидной коляске. Как рассказали в ПМЦ, ремонт во дворе жилого здания на Луначарского, 105 – на «твердую четверку».
Как пишет ФедералПресс, во дворах домов на Луначарского, 103 и Газеты Звезда, 9 выявили некоторые недочеты. По заверению подрядчиков, они устранят их, а в администрации Ленинского района пообещали присмотреть за этим.
Илья Лисняк пояснил, что элементы доступности городской среды представляют важность не только для инвалидов, но и для остальных категорий населения - например, для матерей с колясками. Активисты ПМЦ при приемке работ помогают обнаружить недочеты и добиться от подрядчиков, чтобы те устранили их.