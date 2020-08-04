На 17 лет отправил за решетку суд убийцу и грабителя в Ростовской области

Posted 4 августа 2020, 17:44
Published 4 августа 2020, 17:44
Modified 18 сентября 2022, 10:39
Updated 18 сентября 2022, 10:39
Залилова признали виновным в совершении умышленного убийства, сопряженном с разбоем в особо крупном размере (п. «з» ч. 2 ст. 105, пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).
В марте 2019 года мужчина проник в дом потерпевшей, чтобы его обокрасть. Но хозяйка дома застала Залилова на месте преступления. Тогда он несколько раз ударил ее в грудь ножом, добрался до сейфа, вскрыл его и забрал деньги и драгоценности на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Женщина скончалась на месте от полученных множественных ранений.
Теперь Залилов отправится в колонию строгого режима на 17 лет.