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Posted 4 августа 2020, 17:44

Published 4 августа 2020, 17:44

Modified 18 сентября 2022, 10:39

Updated 18 сентября 2022, 10:39

На 17 лет отправил за решетку суд убийцу и грабителя в Ростовской области

4 августа 2020, 17:44
Ростовский областной суд вынес приговор Евгению Залилову, обвиняемому в убийстве и крупном грабеже, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Залилова признали виновным в совершении умышленного убийства, сопряженном с разбоем в особо крупном размере (п. «з» ч. 2 ст. 105, пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

В марте 2019 года мужчина проник в дом потерпевшей, чтобы его обокрасть. Но хозяйка дома застала Залилова на месте преступления. Тогда он несколько раз ударил ее в грудь ножом, добрался до сейфа, вскрыл его и забрал деньги и драгоценности на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Женщина скончалась на месте от полученных множественных ранений.

Теперь Залилов отправится в колонию строгого режима на 17 лет.

Ранее сообщалось, что жительница Ростовской области убила сожителя одним ударом ножа в живот.

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