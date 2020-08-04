На 17 лет отправил за решетку суд убийцу и грабителя в Ростовской области

В марте 2019 года мужчина проник в дом потерпевшей, чтобы его обокрасть. Но хозяйка дома застала Залилова на месте преступления. Тогда он несколько раз ударил ее в грудь ножом, добрался до сейфа, вскрыл его и забрал деньги и драгоценности на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Женщина скончалась на месте от полученных множественных ранений.