Какие бывают текстильные стропы и для работы с какими грузами их используют

Posted 5 августа 2020, 07:09
Published 5 августа 2020, 07:09
Modified 18 сентября 2022, 10:39
Updated 18 сентября 2022, 10:39
Изделие обеспечивает полную безопасность при проведении грузоподъемных работ и имеет продолжительный срок эксплуатации.
Ключевые преимущества
Стропы текстильные производятся из ленты, выполненной из полиэфирных, лавсановых, полиамидных или других типов волокон. Связывающая их нить тоже является синтетической, поэтому грузоподъемное приспособление не боится влаги или высоких нагрузок, имеет большой запас прочности (7:1). При изготовлении используется особая схема переплетения, благодаря которой исключается возможность разрыва или распускания волокон в процессе эксплуатации стропа.
Основные конструкции грузоподъемного приспособления:
Для удобства грузоподъемные приспособления принято окрашивать в разные цвета (каждый оттенок указывает на определенный вес, который способно поднять изделие). Стоимость текстильного стропа зависит от его технических характеристик: ширины ленты, рабочей грузоподъемности (кг), длины.
Сильные стороны СТ
Текстильные стропы отличаются простотой конструкции и небольшим весом, а также:
Дополнительный плюс – текстильный строп не допускает повреждение груза.
Область применения
Текстильные стропы используются для подъема и перемещения ответственных грузов (мягких, хрупких, окрашенных). В отличие от стального варианта, приспособление, выполненное из полиэфирной или полиамидной ленты, при подъеме не будет врезаться в груз, тем самым не портить его.
Текстильные стропы используют:
ООО «СтанкоТехЦентр» – производитель качественных текстильных стропов любой грузоподъемности и длины. Каждое изделие поставляется с паспортом, в котором указываются его технические характеристики, и сертификатом. Сотрудничество с производителем позволяет заказать грузоподъемные приспособления по выгодной цене, свободной от надбавок посредников.