Какие бывают текстильные стропы и для работы с какими грузами их используют

Текстильные стропы используются для подъема и перемещения ответственных грузов (мягких, хрупких, окрашенных). В отличие от стального варианта, приспособление, выполненное из полиэфирной или полиамидной ленты, при подъеме не будет врезаться в груз, тем самым не портить его.