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Posted 5 августа 2020, 07:09

Published 5 августа 2020, 07:09

Modified 18 сентября 2022, 10:39

Updated 18 сентября 2022, 10:39

Какие бывают текстильные стропы и для работы с какими грузами их используют

5 августа 2020, 07:09
Стропы текстильные или, другими словами, спансет – универсальное съемное грузоподъемное приспособление, предназначенное для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Его характеристики регламентируются РД 24-СЗК-01-01, ГОСТом и другими нормативными документами, в том числе и международными.

Изделие обеспечивает полную безопасность при проведении грузоподъемных работ и имеет продолжительный срок эксплуатации.

Ключевые преимущества

Стропы текстильные производятся из ленты, выполненной из полиэфирных, лавсановых, полиамидных или других типов волокон. Связывающая их нить тоже является синтетической, поэтому грузоподъемное приспособление не боится влаги или высоких нагрузок, имеет большой запас прочности (7:1). При изготовлении используется особая схема переплетения, благодаря которой исключается возможность разрыва или распускания волокон в процессе эксплуатации стропа.

Основные конструкции грузоподъемного приспособления:

  • петлевые. Маркировка – СТП. Приспособления классифицируются по исполнению (количеству слоев): СТП-1 – СТП-6. От этой характеристики зависит грузоподъемность изделия. Для СТП – в пределах от 1 до 25 тонн;
  • кольцевые. Обозначение – СТК. Грузоподъемность приспособления – от 1 до 25 т. Ширина ленты – от 30 до 550 мм;
  • кольцевые круглоподрядные (аббревиатура – СТКК) и петлевые круглоподрядные (маркировка – СТПК);
  • одно-четырех ветвевые. Обозначение – 1-4 СТ. Исходя из конструкции, различают одноветвевые (1СТ – петля-крюк), двухветвевые (2СТ, состоящий из двух ветвей с крюками, которые объединяет овальное кольцо) и четырехветвевые (4СТ – строп-паук, имеющий четыре ветви с крюками, объединенных грузоподъемным звеном) приспособления. Грузоподъемность изделия зависит от ширины ленты. Для 1СТ она составляет от 1 до 25 т, для 2СТ – от 1 до 30 т, для 4СТ – от 1 до 32 т. Ширина ленты для 1СТ и 2 СТ – от 30 до 550 мм, для 4СТ – от 30 до 300 мм.

Для удобства грузоподъемные приспособления принято окрашивать в разные цвета (каждый оттенок указывает на определенный вес, который способно поднять изделие). Стоимость текстильного стропа зависит от его технических характеристик: ширины ленты, рабочей грузоподъемности (кг), длины.

Сильные стороны СТ

Текстильные стропы отличаются простотой конструкции и небольшим весом, а также:

  • гибкостью и стойкостью к деформации по сравнению с металлоизделиями при многократных сгибах в одном месте;
  • безопасностью и удобством использования. На текстильных стропах отсутствуют заусенцы, острые кромки, которые могли бы травмировать рабочего. Поэтому их можно использовать даже без применения перчаток;
  • устойчивостью к агрессивным факторам окружающей среды (влаге, UV-излучению, коррозии, воздействию химических веществ);
  • широким рабочим температурным диапазоном. Грузоподъемное приспособление можно использовать при t от -60 до +100 градусов;
  • компактностью (стропы легко и удобно сворачивать и хранить).

Дополнительный плюс – текстильный строп не допускает повреждение груза.

Область применения

Текстильные стропы используются для подъема и перемещения ответственных грузов (мягких, хрупких, окрашенных). В отличие от стального варианта, приспособление, выполненное из полиэфирной или полиамидной ленты, при подъеме не будет врезаться в груз, тем самым не портить его.

Текстильные стропы используют:

  • для подъема и перевозки крупногабаритных изделий, выполненных из пластмассы;
  • при укладке/перегрузке стальных труб;
  • для транспортировки высокотехнологического оборудования в атомной энергетике;
  • при выгрузке декораций и рекламных конструкций;
  • для перемещения багажа весом до 1 т в супермаркетах;
  • для опускания/снятия с водоемов различных плавсредств (яхты, катера, лодки);
  • для перемещения грузов с особо чистой поверхностью в машиностроении;
  • для комплектации автокранов, машин с краном-манипулятором.

ООО «СтанкоТехЦентр» – производитель качественных текстильных стропов любой грузоподъемности и длины. Каждое изделие поставляется с паспортом, в котором указываются его технические характеристики, и сертификатом. Сотрудничество с производителем позволяет заказать грузоподъемные приспособления по выгодной цене, свободной от надбавок посредников.

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