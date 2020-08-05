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Posted 5 августа 2020, 05:31

Published 5 августа 2020, 05:31

Modified 18 сентября 2022, 10:39

Updated 18 сентября 2022, 10:39

Очень гибкую ростовчанку раскритиковали горожане

5 августа 2020, 05:31
Жителям Ростова-на-Дону не понравилась девушка, которая похвасталась своей гибкостью, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Девушка забралась на здание и показала акробатическое упражнение. Ее знакомый сделал фото, после чего его распространили в Интернете.

Не всем пользователям понравилась такая гибкость. Они заявили, что в последнее время много кто делает подобные снимки и публикует в соцсетях.

Другие заметили, что фото было изменено в графическом редакторе. «Что там так коряво „зафотошопили“, что бахрома от майки в грудную клетку уходит? Как будто за пирсинг зацеплена…», — прозвучало в комментариях.

Были и те, кто похвалил ростовчанку за ее тягу к спорту. «Гибкая, пластичная, оригинальная и смелая», — написала одна из подписчиц.

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#Общество#Новости
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