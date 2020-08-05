Подписчики попросили Тарасова больше не размышлять после политического поста

Posted 5 августа 2020, 07:36
Published 5 августа 2020, 07:36
Modified 18 сентября 2022, 10:39
Updated 18 сентября 2022, 10:39
Тарасов написал, что ждет второй волны коронавируса и сразу перевел тему. Дальше пошли рассуждения о массовых допинговых нарушениях российских спортсменов.
«Проблема допинга существует. И пока мы прячем голову в песок, делая вид, что ее нет — мы останемся мишенью», — написал Тарасов.
После этого футболист рассказал об одной из политических партий, которая предложила решение проблемы. Многие пользователи из-за этого назвали публикацию проплаченной.
«Я так понимаю, скоро у нас еще недодепутат-спортсмен появится», — предположили подписчики.
«В футбол лучше играй, а размышлять не твое. Хотя и футбол тоже не твое..... Как каланча мотается по полю, а толку никакого…», — прозвучало в комментариях.