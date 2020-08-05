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Posted 5 августа 2020, 07:36

Published 5 августа 2020, 07:36

Modified 18 сентября 2022, 10:39

Updated 18 сентября 2022, 10:39

Подписчики попросили Тарасова больше не размышлять после политического поста

5 августа 2020, 07:36
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, раскритиковали его за размышления о политике, сообщается на странице спортсмена в Instagram.

Тарасов написал, что ждет второй волны коронавируса и сразу перевел тему. Дальше пошли рассуждения о массовых допинговых нарушениях российских спортсменов.

«Проблема допинга существует. И пока мы прячем голову в песок, делая вид, что ее нет — мы останемся мишенью», — написал Тарасов.

После этого футболист рассказал об одной из политических партий, которая предложила решение проблемы. Многие пользователи из-за этого назвали публикацию проплаченной.

«Я так понимаю, скоро у нас еще недодепутат-спортсмен появится», — предположили подписчики.

«В футбол лучше играй, а размышлять не твое. Хотя и футбол тоже не твое..... Как каланча мотается по полю, а толку никакого…», — прозвучало в комментариях.

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