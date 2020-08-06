Банк «Центр-инвест» диджитализирует транспортную систему Юга

Отмечается, что банк «Центр-инвест» — один из первых банков России, участвующий в платежной системе «Мир» и в большинстве пилотных проектов АО «НСПК». По состоянию на первое августа этого года банк эмитировал более двух сотен тысяч карт «Мир».