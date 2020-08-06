Банк «Центр-инвест» диджитализирует транспортную систему Юга

Posted 6 августа 2020, 14:44
Published 6 августа 2020, 14:44
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Транспортная процессинговая платформа — мультизадачное банковское решение, позволяющее оплачивать проезд с использованием банковских платежных инструментов.
Банк «Центр-инвест» представляет собой эквайера и выразил готовность к воплощению совместных проектов с региональными рыночными субъектами перевозок. Транспортная процессинговая платформа АО «НСПК» обеспечит установление гибкие тарифов по регионам, объединенный учет всех региональных поездок, адресную компенсацию льготного проезда. Инициативой заинтересовались муниципальные образования.
Все положительные стороны концепции на встрече с представителями региональных филиалов ЦБ РФ в ЮФО и СКФО, органов исполнительной власти, региональных перевозчиков и операторов транспортных систем обозначил руководитель отдела аналитики и разработки банковских продуктов ПАО КБ «Центр-инвест» Анзор Тлостнаков.
Отмечается, что банк «Центр-инвест» — один из первых банков России, участвующий в платежной системе «Мир» и в большинстве пилотных проектов АО «НСПК». По состоянию на первое августа этого года банк эмитировал более двух сотен тысяч карт «Мир».