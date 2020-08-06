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Posted 6 августа 2020, 12:55

Published 6 августа 2020, 12:55

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

ФСБ нагрянула к крупнейшему производителю радиаторов в Ростове

ФСБ нагрянула к крупнейшему производителю радиаторов в Ростове

6 августа 2020, 12:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области начались обыски в офисе компании Forte, которая занимается производством радиаторов, сообщает РБК.

Издание пишет, что в обысках участвуют представители ФСБ совместно с налоговиками. Подробности мероприятий на данный момент не раскрываются. Известно, что обыски также проходят в офисах организации в Волгоградской области.

«Такой интерес вызван операциями с ломом, который приобретают для производства батарей. Эта сфера является зоной повышенного риска неуплаты налогов», — пишет издание.

РБК пишет, что компании, входящие в Forte, заподозрили в неуплате НДС и в возмещении НДС, который по факту не был уплачен.

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