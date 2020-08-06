ФСБ нагрянула к крупнейшему производителю радиаторов в Ростове

Posted 6 августа 2020, 12:55
Published 6 августа 2020, 12:55
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Издание пишет, что в обысках участвуют представители ФСБ совместно с налоговиками. Подробности мероприятий на данный момент не раскрываются. Известно, что обыски также проходят в офисах организации в Волгоградской области.
«Такой интерес вызван операциями с ломом, который приобретают для производства батарей. Эта сфера является зоной повышенного риска неуплаты налогов», — пишет издание.
РБК пишет, что компании, входящие в Forte, заподозрили в неуплате НДС и в возмещении НДС, который по факту не был уплачен.