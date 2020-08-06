Слишком тяжелые машины ловили в Новочеркасске

Posted 6 августа 2020, 09:20
Published 6 августа 2020, 09:20
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
На въезде в город со стороны Октябрьского сельского района в среду работал передвижной пункт весового контроля. Полицейские проверяли грузовики, которые проезжают через город транзитом.
«Проверяющих интересовали габаритно-весовые параметры, наличие разрешения на движение. В результате были выявлены нарушения», — сказано в сообщении.
Всего составили семь протоколов об административных правонарушениях. Максимальная сумма штрафа на юридическое лицо составляет 400 тысяч рублей.