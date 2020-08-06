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Posted 6 августа 2020, 09:20

Published 6 августа 2020, 09:20

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Слишком тяжелые машины ловили в Новочеркасске

6 августа 2020, 09:20
В Новочеркасске Ростовской области состоялся рейд против перегруза на дорогах, сообщили в городской администрации.

На въезде в город со стороны Октябрьского сельского района в среду работал передвижной пункт весового контроля. Полицейские проверяли грузовики, которые проезжают через город транзитом.

«Проверяющих интересовали габаритно-весовые параметры, наличие разрешения на движение. В результате были выявлены нарушения», — сказано в сообщении.

Всего составили семь протоколов об административных правонарушениях. Максимальная сумма штрафа на юридическое лицо составляет 400 тысяч рублей.

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