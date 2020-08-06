rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа 2020, 12:35

Published 6 августа 2020, 12:35

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

В Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца

В Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца

6 августа 2020, 12:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В подмосковном городе Химки сотрудники ГИБДД спасли младенца, находясь на ночном дежурстве.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, к инспекторам обратилась женщина с задыхающимся из-за проглоченного предмета ребенком в руках. Сотрудники ГИБДД оперативно доставили их в больницу. Врачи помогли девочке и в этот же день ее выписали из медучреждения.

Отмечается, что после выписки Ольга с дочкой улетели во Владивосток, где они живут. Однако скоро женщина намерена вернуться в Химки для личной благодарности инспекторов.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика