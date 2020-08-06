В Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, к инспекторам обратилась женщина с задыхающимся из-за проглоченного предмета ребенком в руках. Сотрудники ГИБДД оперативно доставили их в больницу. Врачи помогли девочке и в этот же день ее выписали из медучреждения.