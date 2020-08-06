В Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца

Posted 6 августа 2020, 12:35
Published 6 августа 2020, 12:35
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, к инспекторам обратилась женщина с задыхающимся из-за проглоченного предмета ребенком в руках. Сотрудники ГИБДД оперативно доставили их в больницу. Врачи помогли девочке и в этот же день ее выписали из медучреждения.
Отмечается, что после выписки Ольга с дочкой улетели во Владивосток, где они живут. Однако скоро женщина намерена вернуться в Химки для личной благодарности инспекторов.