rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа 2020, 10:38

Published 6 августа 2020, 10:38

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Женщина и трое мужчин с коронавирусом умерли в Ростовской области

Женщина и трое мужчин с коронавирусом умерли в Ростовской области

6 августа 2020, 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
На 6 августа в Ростовской области зарегистрировали четыре новых случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в области умерла 69-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хронической болезнью легких и нарушением обмена веществ.

Кроме того, скончались трое мужчин возрастом от 47 до 73 лет с хроническими заболеваниями различных систем организма.

На 6 августа коронавирусом в Ростовской области заразились 13723 человека, только за последние сутки инфекцию выявили у 130 жителей региона. Почти половина всех новых случаев, 70, приходится на Ростов, еще восемь человек выявили в Шахтах.

Материалы по теме
В России обнаружено еще 5,2 тысячи случаев заражения коронавирусомКоронавирус сделал опасными 25 территорий Ростовской области
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика