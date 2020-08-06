Женщина и трое мужчин с коронавирусом умерли в Ростовской области

Posted 6 августа 2020, 10:38
Published 6 августа 2020, 10:38
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
За последние сутки в области умерла 69-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хронической болезнью легких и нарушением обмена веществ.
Кроме того, скончались трое мужчин возрастом от 47 до 73 лет с хроническими заболеваниями различных систем организма.
На 6 августа коронавирусом в Ростовской области заразились 13723 человека, только за последние сутки инфекцию выявили у 130 жителей региона. Почти половина всех новых случаев, 70, приходится на Ростов, еще восемь человек выявили в Шахтах.