Августовский звездопад: где и как смотреть Персеиды в Ростовской области

Posted 7 августа 2020, 12:12
Published 7 августа 2020, 12:12
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Когда ловить звезды?
Звездное небо августа и в 2020 году украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей — Персеиды. Его действие приходится на период с 23 июля по 20 августа, а пик потока — на 12–13 августа. По некоторым подсчетам, в час будут падать до 100 звезд. Луна не сможет помешать увидеть это удивительное явление.
Наслаждаемся небом до 20 августа
Не случайно этот период называют августовским звездопадом. На самом деле мы все знаем, что падают не звезды, а небольшие метеоры — космические тела, которые сгорают в атмосфере Земли.
Скорость каждого пролетающего метеора составляет 210 тысяч километров в час. При этом звездопад в этом году можно будет увидеть и в период до 20 августа. Но после 13 августа, активность «звезд» будет спадать на нет, звездопад не будет таким интенсивным.
Как правильно смотреть на звезды
В Ростове в парке имени Горького есть астрономическая обсерватория. Однако работает она только в дневное время. Поэтому смотреть на звезды придется самостоятельно. Для этого лучше покинуть территорию города — подальше от огней.
Никакого специального оборудования не требуется. Нужно остановиться на открытой местности. Чем темнее вы выберете участок, тем ярче раскроется над вами небосклон.
Метеоры в потоках приходят всплесками, чтобы поймать долгожданную звезду, нужно запастись терпением. Смотрите на небо и наслаждайтесь теплым летним вечером.
Как сфотографировать
Чтобы сделать красивую фотографию звездопада, понадобится штатив. Лучше всего использовать широкоугольные объективы с фокусным расстоянием от 18 миллиметров. Чтобы заснять метеоры, придется выставить длинную выдержку. Значение светочувствительности должно быть не более 1600.
Не забудьте загадать желание
Существует примета, что если вы видите падающую звезду, то нужно тут же загадай желание, и оно исполнится, но нужно успеть до того, как звезда погаснет. Но на самом деле это практически невозможно, так как сгорание метеора (оптически) длиться меньше секунды.
Значит суть в том, что вы должны очень сильно захотеть и настроиться на выполнение своего желания. Сила мысли, которую вы отправляете во Вселенную, обязательно притянет заветное.