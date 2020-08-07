Более 20 ударов ножом: житель Кубани совершил зверское убийство в Ростовской области

После убийства 38-летний мужчина скрылся и уехал в Москву, где и был задержан. Ему удавалось находиться на свободе несколько дней. «Сейчас подозреваемый находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.