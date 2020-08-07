Более 20 ударов ножом: житель Кубани совершил зверское убийство в Ростовской области

Posted 7 августа 2020, 10:27
Published 7 августа 2020, 10:27
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Происшествие случилось 18 июля в квартире одного из домов Сальска. Житель Кубани поссорился с 49-летним знакомым, после чего ударил его ножом.
«Всего потерпевшему было нанесено 22 удара ножом в голову и по туловищу. Пострадавший скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.
После убийства 38-летний мужчина скрылся и уехал в Москву, где и был задержан. Ему удавалось находиться на свободе несколько дней. «Сейчас подозреваемый находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.