rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа 2020, 10:27

Published 7 августа 2020, 10:27

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Более 20 ударов ножом: житель Кубани совершил зверское убийство в Ростовской области

Более 20 ударов ножом: житель Кубани совершил зверское убийство в Ростовской области

7 августа 2020, 10:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Силовики задержали жителя Краснодарского края, который совершил жестокое убийство мужчины в Сальске, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 18 июля в квартире одного из домов Сальска. Житель Кубани поссорился с 49-летним знакомым, после чего ударил его ножом.

«Всего потерпевшему было нанесено 22 удара ножом в голову и по туловищу. Пострадавший скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.

После убийства 38-летний мужчина скрылся и уехал в Москву, где и был задержан. Ему удавалось находиться на свободе несколько дней. «Сейчас подозреваемый находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.

#Желтые новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика