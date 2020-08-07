Экс-бухгалтера школы осудили за кражу миллиона в Ростовской области

Posted 7 августа 2020, 07:46
Published 7 августа 2020, 07:46
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Местная жительница работала главным бухгалтером одной из школ. Она присваивала деньги при перечислении зарплаты сотрудникам.
«Преступления были совершены с 2017 по 2019 годы. Всего было присвоено свыше миллиона рублей», — сказано в сообщении.
В отношении 39-летней женщины завели уголовное дело. Ремонтненский районный суд приговорил обвиняемую к четырем годам колонии с отсрочкой исполнения на три года 11 месяцев.