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Posted 7 августа 2020, 07:46

Published 7 августа 2020, 07:46

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Экс-бухгалтера школы осудили за кражу миллиона в Ростовской области

Экс-бухгалтера школы осудили за кражу миллиона в Ростовской области

7 августа 2020, 07:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ремонтненском районе вынесли приговор в отношении бывшего бухгалтера школы за крупные хищения, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Местная жительница работала главным бухгалтером одной из школ. Она присваивала деньги при перечислении зарплаты сотрудникам.

«Преступления были совершены с 2017 по 2019 годы. Всего было присвоено свыше миллиона рублей», — сказано в сообщении.

В отношении 39-летней женщины завели уголовное дело. Ремонтненский районный суд приговорил обвиняемую к четырем годам колонии с отсрочкой исполнения на три года 11 месяцев.

Ранее житель Ростова лишился пяти миллионов рублей, пытаясь защитить банковский счет от мошенников.

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