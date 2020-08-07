Конфликт между Уссом и Норникелем может вылиться в новые санкции против России

Напомним, что в середине лета Маск пообещал предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития. А не так давно представители Сообщества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Абориген-Форум» попросили главу Tesla не подписывать подобные договоры с “Норникелем” до тех пор, пока не будет оценен и возмещен ущерб после катастрофы с разливом нефтепродуктов, а также пока компания не пересмотрит свое отношение к этим народам.