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Конфликт между Уссом и Норникелем может вылиться в новые санкции против России

7 августа 2020, 17:49
Фото: фрагмент видео YouTube
Политолог Александр Чернявский оценил обращение коренных народов Севера России «Абориген-Форум» к Илону Маску с просьбой бойкотировать продукцию ”Норникеля”. По мнению политолога, это выглядит “красивым ходом”, однако такой призыв чреват новыми антироссийскими санкциями.

Чернявский написал, что утечка дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 привела не только к экологическому урону, но и к конфликту между “Норникелем” и главой региона Александром Уссом. Последний расценил задержку информации о масштабах аварии как «подставу» руководства региона перед федеральным центром, решив дать на это свой ответ, пишет muksun.fm.

Политолог отметил, что на текущий момент перевес в этом поединке на стороне края. Руководство региона проводит грамотную информационную работу, представляя никелевую империю в негативном свете, без промедлений рассталось с мэром Норильска Ринатом Ахметчиным. А сейчас “красивым ходом” выглядит обращение народов Севера к Илону Маску с просьбой бойкотировать продукцию «Норникеля», считает Чернявский.

Многие специалисты уже считают, что обращение северян инициировано руководством края. Коренные народы по сути публично выступают с предложением еще больше расширить антироссийский санкционный список.

Напомним, что в середине лета Маск пообещал предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития. А не так давно представители Сообщества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Абориген-Форум» попросили главу Tesla не подписывать подобные договоры с “Норникелем” до тех пор, пока не будет оценен и возмещен ущерб после катастрофы с разливом нефтепродуктов, а также пока компания не пересмотрит свое отношение к этим народам.

#Новости#Общество
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