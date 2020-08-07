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Posted 7 августа 2020, 08:10

Published 7 августа 2020, 08:10

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом в Ростовской области

Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом в Ростовской области

7 августа 2020, 08:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области снова увеличилось более чем на 100 человек, сообщили в правительстве региона.

Прирост за сутки составил 128 человек, за это время выздоровели 193 пациента. В больницах остаются 939 человек.

В данный момент загруженность коечного фонда составляет 43%. К аппаратам ИВЛ подключили 52 граждан.

«Скончались за сутки шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Помимо коронавируса, у них были сопутствующие заболевания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за весь период скончались 255 граждан. В регионе выявлен 13851 случай заболевания коронавирусом, врачи вылечили 11198 человек.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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