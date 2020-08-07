Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом в Ростовской области

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Число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области снова увеличилось более чем на 100 человек, сообщили в правительстве региона.

Прирост за сутки составил 128 человек, за это время выздоровели 193 пациента. В больницах остаются 939 человек. В данный момент загруженность коечного фонда составляет 43%. К аппаратам ИВЛ подключили 52 граждан. «Скончались за сутки шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Помимо коронавируса, у них были сопутствующие заболевания», — сказано в сообщении. Отмечается, что за весь период скончались 255 граждан. В регионе выявлен 13851 случай заболевания коронавирусом, врачи вылечили 11198 человек. Материалы по теме В России обнаружено еще 5,2 тысячи случаев заражения коронавирусом Еще 130 жителей Ростовской области заболели коронавирусом Коронавирус сделал опасными 25 территорий Ростовской области