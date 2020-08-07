Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом в Ростовской области

Posted 7 августа 2020, 08:10
Published 7 августа 2020, 08:10
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Прирост за сутки составил 128 человек, за это время выздоровели 193 пациента. В больницах остаются 939 человек.
В данный момент загруженность коечного фонда составляет 43%. К аппаратам ИВЛ подключили 52 граждан.
«Скончались за сутки шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Помимо коронавируса, у них были сопутствующие заболевания», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за весь период скончались 255 граждан. В регионе выявлен 13851 случай заболевания коронавирусом, врачи вылечили 11198 человек.