Роспотребнадзор не собирается вводить карантин в Ростовской области с 20 сентября

Posted 7 августа 2020, 12:01
Published 7 августа 2020, 12:01
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Напомним, что жители Ростовской области с начала июня обсуждают возможное введение карантина по коронавирусу в регионе. Называются даже даты — 15 и 20 сентября. Ранее главный санитарный врач Ростовской области не исключал возврата к ограничительным мерам из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции, но назвал информацию о карантине слухами.
Евгений Ковалев 7 августа в ходе брифинга заявил, что пока для введения подобных мер в Ростовской области нет никаких оснований. По его словам, ситуация сложная, но контролируемая.
«Это все фейки, которых было много в начале пандемии, — уточнил он.
В Ростовской области зарегистрирован 13851 случай заражения коронавирусом. Инфекцией переболели 11198 человек. Скончались — 255 пациентов. Еще 52 человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ.