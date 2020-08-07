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Posted 7 августа 2020, 12:01

Published 7 августа 2020, 12:01

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Роспотребнадзор не собирается вводить карантин в Ростовской области с 20 сентября

Роспотребнадзор не собирается вводить карантин в Ростовской области с 20 сентября

7 августа 2020, 12:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Никаких приказов о введении карантина по коронавирусу на территории Ростовской области не было, заявил в ходе брифинга глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Напомним, что жители Ростовской области с начала июня обсуждают возможное введение карантина по коронавирусу в регионе. Называются даже даты — 15 и 20 сентября. Ранее главный санитарный врач Ростовской области не исключал возврата к ограничительным мерам из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции, но назвал информацию о карантине слухами.

Евгений Ковалев 7 августа в ходе брифинга заявил, что пока для введения подобных мер в Ростовской области нет никаких оснований. По его словам, ситуация сложная, но контролируемая.

«Это все фейки, которых было много в начале пандемии, — уточнил он.

Он сообщил, что коронавирусом в регионе заразились уже больше тысячи медиков.

В Ростовской области зарегистрирован 13851 случай заражения коронавирусом. Инфекцией переболели 11198 человек. Скончались — 255 пациентов. Еще 52 человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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