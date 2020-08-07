Роспотребнадзор не собирается вводить карантин в Ростовской области с 20 сентября

Напомним, что жители Ростовской области с начала июня обсуждают возможное введение карантина по коронавирусу в регионе. Называются даже даты — 15 и 20 сентября. Ранее главный санитарный врач Ростовской области не исключал возврата к ограничительным мерам из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции, но назвал информацию о карантине слухами.