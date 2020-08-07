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Posted 7 августа 2020, 11:34

Published 7 августа 2020, 11:34

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Свыше тысячи медиков заразились коронавирусом в Ростовской области

Свыше тысячи медиков заразились коронавирусом в Ростовской области

7 августа 2020, 11:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области новой коронавирусной инфекцией заразились уже больше тысячи медицинских работников, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, эпидемиологические исследования по ряду случаев выявления COVID-19 у медработников еще ведутся. Всего насчитывается свыше 900 заболевших среди работников больниц. «Но имеются и другие учреждения, где могут оказывать медпомощь. С их учетом, немногим более тысячи случаев заболевания выявили среди медиков», — сказал он.

Напомним, что ранее глава регионального Роспотребнадзора заявил, что пандемия коронавируса не закончится быстро, а активное распространение инфекции пойдет на спад, когда переболеет более 60% населения.

Напомним, за последние сутки в Ростовской области зарегистрировано 128 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Общее количество заболевших составляет 13 851.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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