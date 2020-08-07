Свыше тысячи медиков заразились коронавирусом в Ростовской области

По его словам, эпидемиологические исследования по ряду случаев выявления COVID-19 у медработников еще ведутся. Всего насчитывается свыше 900 заболевших среди работников больниц. «Но имеются и другие учреждения, где могут оказывать медпомощь. С их учетом, немногим более тысячи случаев заболевания выявили среди медиков», — сказал он.