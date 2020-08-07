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Posted 7 августа 2020, 07:27

Published 7 августа 2020, 07:27

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

ЦГБ Каменска-Шахтинского из-за нехватки врачей перестала принимать пациентов ночью

7 августа 2020, 07:27
Больница Каменска-Шахтинского, откуда массово увольняются врачи, приостановила оказание экстренной хирургической помощи ночью, сообщил руководитель пресс-центра оперштаба Ростовской области по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин.

Как пишет 161.ru, экстренных пациентов из Каменска-Шахтинского направляют за 60 километров в Белокалитвинскую ЦГБ. Это временное решение, уже с 8 августа планируют возобновить работу хирургического отделения центральной городской больницы Каменска-Шахтинского.

Напомним, врачи ЦГБ Каменска-Шахтинского записали видеообращение, в котором пожаловались на главного врача и пригрозили увольнением. Заведующий отделением хирургии Георгий Медведев заявил, что весь персонал отделения может уволиться, после чего заявления написали хирурги и анестезиологи-реаниматологи. В ситуации разбирается региональный Минздрав.

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