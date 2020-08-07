ЦГБ Каменска-Шахтинского из-за нехватки врачей перестала принимать пациентов ночью

Posted 7 августа 2020, 07:27
Published 7 августа 2020, 07:27
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Как пишет 161.ru, экстренных пациентов из Каменска-Шахтинского направляют за 60 километров в Белокалитвинскую ЦГБ. Это временное решение, уже с 8 августа планируют возобновить работу хирургического отделения центральной городской больницы Каменска-Шахтинского.
Напомним, врачи ЦГБ Каменска-Шахтинского записали видеообращение, в котором пожаловались на главного врача и пригрозили увольнением. Заведующий отделением хирургии Георгий Медведев заявил, что весь персонал отделения может уволиться, после чего заявления написали хирурги и анестезиологи-реаниматологи. В ситуации разбирается региональный Минздрав.