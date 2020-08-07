Водитель автобуса спровоцировал массовую автоаварию в Ростовской области

Posted 7 августа 2020, 05:30
Published 7 августа 2020, 05:30
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Происшествие случилось в четверг вечером на дороге М-4 «Дон». Водитель автобуса Kia Granbird столкнулся с грузовиком MAN.
Известно, что фура двигалась в попутном направлении. От удара ее отбросило на машины Mazda и «Лада Веста».
В салоне автобуса во время столкновения находились 20 пассажиров, он двигался по маршруту Ростов-Горняцкий.
«В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса, а также водитель. По факту произошедшего проводится проверка», — сказано в сообщении.