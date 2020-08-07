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Posted 7 августа 2020, 05:30

Published 7 августа 2020, 05:30

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Водитель автобуса спровоцировал массовую автоаварию в Ростовской области

7 августа 2020, 05:30
В Ростовской области произошла массовая автоавария с участием автобуса и грузовика, пострадали три человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в четверг вечером на дороге М-4 «Дон». Водитель автобуса Kia Granbird столкнулся с грузовиком MAN.

Известно, что фура двигалась в попутном направлении. От удара ее отбросило на машины Mazda и «Лада Веста».

В салоне автобуса во время столкновения находились 20 пассажиров, он двигался по маршруту Ростов-Горняцкий.

«В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса, а также водитель. По факту произошедшего проводится проверка», — сказано в сообщении.

В этот же день молодая девушка погибла в аварии с участием мотоцикла в Новошахтинске.

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