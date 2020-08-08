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Posted 8 августа 2020, 15:13

Published 8 августа 2020, 15:13

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Более 160 тонн мусора вывезли во время субботника в Ростове

8 августа 2020, 15:13
В Ростове-на-Дону состоялся субботник на территории лесов по проспекту Шолохова, сообщили в горадминистрации.

На уборку лесов вышли более 1,5 тысячи человек, они использовали свыше 50 единиц техники. Всего удалось вывезти 160 тонн мусора, в том числе бытового и промышленного.

Также активисты покосили сорную растительность, выполнили фрезеровку пней, вывезли порубочные остатки и обрезали сухостой.

«Это первый масштабный проект, который мы начали, подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе. На территории рощи есть стадион, который мы тоже приведем в порядок», — заявил исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.

Отмечается, что для участников организовали полевую кухню, угощения и развлекательную программу.

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