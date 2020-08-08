Более 160 тонн мусора вывезли во время субботника в Ростове

Posted 8 августа 2020, 15:13
Published 8 августа 2020, 15:13
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
На уборку лесов вышли более 1,5 тысячи человек, они использовали свыше 50 единиц техники. Всего удалось вывезти 160 тонн мусора, в том числе бытового и промышленного.
Также активисты покосили сорную растительность, выполнили фрезеровку пней, вывезли порубочные остатки и обрезали сухостой.
«Это первый масштабный проект, который мы начали, подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе. На территории рощи есть стадион, который мы тоже приведем в порядок», — заявил исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.
Отмечается, что для участников организовали полевую кухню, угощения и развлекательную программу.