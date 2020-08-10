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Posted 10 августа 2020, 13:24

Published 10 августа 2020, 13:24

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Апельсины в помощь: как сделать маски из фруктов дома

10 августа 2020, 13:24
Полезные свойства фруктов можно использовать для улучшения кожи лица. Мы подготовили несколько эффективных рецептов.

Свойства фруктов

Самыми востребованными фруктами являются те, которые можно купить в любое время года. Против угревой сыпи помогут маски на основе апельсина.

Свежесть лицу придаст маска из лимона. Для сухой и тусклой кожи лучшим фруктом станет банан, который также предотвратит появление морщин.

Освежить кожу поможет маска на основе яблока.

Против сухой кожи

Необходимо взять яблоки, очистить их от кожуры и убрать сердцевину. Из оставшегося фрукта надо сделать пюре, добавить сливки или оливковое масло.

Далее нужно все тщательно перемешать и нанести получившуюся смесь на лицо.

Есть еще одна маска, которая поможет увлажнить кожу. Необходимо подготовить банановое пюре, смешать с желтком и оливковым маслом. Эта маска также поможет избавиться от морщин.

Против жирной кожи

При жирной коже необходимо взбить белок и выжать сок из лимона. Смесь наносят на лицо и ждут, когда она подсохнет. После этого маску смывают теплой водой.

Либо можно запечь яблоко, сделать пюре и добавить взбитый белок. После этого маску можно накладывать на лицо.

Универсальная маска

Эти маски подойдут для любого типа лица. Так, можно очистить банан от кожуры, сделать пюре и добавить заранее взбитый белок. Маска готова к применению.

Для следующего рецепта нужно отварить яблоко в молоке, сделать пюре и нанести на лицо.

Уже после первых применений можно будет заметить эффект.

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