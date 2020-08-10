Апельсины в помощь: как сделать маски из фруктов дома

Posted 10 августа 2020, 13:24
Published 10 августа 2020, 13:24
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Свойства фруктов
Самыми востребованными фруктами являются те, которые можно купить в любое время года. Против угревой сыпи помогут маски на основе апельсина.
Свежесть лицу придаст маска из лимона. Для сухой и тусклой кожи лучшим фруктом станет банан, который также предотвратит появление морщин.
Освежить кожу поможет маска на основе яблока.
Против сухой кожи
Необходимо взять яблоки, очистить их от кожуры и убрать сердцевину. Из оставшегося фрукта надо сделать пюре, добавить сливки или оливковое масло.
Далее нужно все тщательно перемешать и нанести получившуюся смесь на лицо.
Есть еще одна маска, которая поможет увлажнить кожу. Необходимо подготовить банановое пюре, смешать с желтком и оливковым маслом. Эта маска также поможет избавиться от морщин.
Против жирной кожи
При жирной коже необходимо взбить белок и выжать сок из лимона. Смесь наносят на лицо и ждут, когда она подсохнет. После этого маску смывают теплой водой.
Либо можно запечь яблоко, сделать пюре и добавить взбитый белок. После этого маску можно накладывать на лицо.
Универсальная маска
Эти маски подойдут для любого типа лица. Так, можно очистить банан от кожуры, сделать пюре и добавить заранее взбитый белок. Маска готова к применению.
Для следующего рецепта нужно отварить яблоко в молоке, сделать пюре и нанести на лицо.
Уже после первых применений можно будет заметить эффект.