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Posted 10 августа 2020, 14:49

Published 10 августа 2020, 14:49

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Как до блеска отмыть стеклянную посуду

10 августа 2020, 14:49
Многие хозяйки пытаются до блеска отмыть стеклянную посуду, но получается это не всегда. Несколько полезных советов, которые помогут в этом вопросе.

Первоначально надо наполнить раковину или другую емкость теплой водой. Чем горячее она будет, тем лучше, но главное не обжечься.

После этого нужно добавить столовый уксус. В полученный раствор опускают верхнюю часть бокала и промывают.

Держать бокал нужно за краешек полотенцем, которое не оставляет ворсинок. Свободной частью полотенца нужно тщательно и аккуратно протереть отмытую часть бокала.

Основной эффект дают сочетание почти горячей воды и уксуса. Без них блеска бы не получилось.

Пищевая сода

Чтобы избавить фужер от налета, пригодится пищевая сода. Бокал необходимо промыть, после чего ополоснуть в воде.

Крахмал

При помощи крахмала получится избавиться от пятен на посуде. Если его недостаточно, то подойдет картофельный отвар.

Раствор из соли

С использованием соли очищают хрупкую посуде из стекла. Применение солевого раствора помогает избавиться от различных загрязнений и жира, также не остаются разводы.

Сок лимона

Если с водой смешать лимонный сок, то можно эффективно очистить жир и придать блеск посуде.

Горчица

Горчичный порошок поможет убрать неприятный запах. Небольшое количество горчичного порошка следует развести в воде комнатной температуры.

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