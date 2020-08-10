Как до блеска отмыть стеклянную посуду

Posted 10 августа 2020, 14:49
Published 10 августа 2020, 14:49
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Первоначально надо наполнить раковину или другую емкость теплой водой. Чем горячее она будет, тем лучше, но главное не обжечься.
После этого нужно добавить столовый уксус. В полученный раствор опускают верхнюю часть бокала и промывают.
Держать бокал нужно за краешек полотенцем, которое не оставляет ворсинок. Свободной частью полотенца нужно тщательно и аккуратно протереть отмытую часть бокала.
Основной эффект дают сочетание почти горячей воды и уксуса. Без них блеска бы не получилось.
Пищевая сода
Чтобы избавить фужер от налета, пригодится пищевая сода. Бокал необходимо промыть, после чего ополоснуть в воде.
Крахмал
При помощи крахмала получится избавиться от пятен на посуде. Если его недостаточно, то подойдет картофельный отвар.
Раствор из соли
С использованием соли очищают хрупкую посуде из стекла. Применение солевого раствора помогает избавиться от различных загрязнений и жира, также не остаются разводы.
Сок лимона
Если с водой смешать лимонный сок, то можно эффективно очистить жир и придать блеск посуде.
Горчица
Горчичный порошок поможет убрать неприятный запах. Небольшое количество горчичного порошка следует развести в воде комнатной температуры.