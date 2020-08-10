Как до блеска отмыть стеклянную посуду

Многие хозяйки пытаются до блеска отмыть стеклянную посуду, но получается это не всегда. Несколько полезных советов, которые помогут в этом вопросе.

Первоначально надо наполнить раковину или другую емкость теплой водой. Чем горячее она будет, тем лучше, но главное не обжечься. После этого нужно добавить столовый уксус. В полученный раствор опускают верхнюю часть бокала и промывают. Держать бокал нужно за краешек полотенцем, которое не оставляет ворсинок. Свободной частью полотенца нужно тщательно и аккуратно протереть отмытую часть бокала. Основной эффект дают сочетание почти горячей воды и уксуса. Без них блеска бы не получилось. Пищевая сода Чтобы избавить фужер от налета, пригодится пищевая сода. Бокал необходимо промыть, после чего ополоснуть в воде. Крахмал При помощи крахмала получится избавиться от пятен на посуде. Если его недостаточно, то подойдет картофельный отвар. Раствор из соли С использованием соли очищают хрупкую посуде из стекла. Применение солевого раствора помогает избавиться от различных загрязнений и жира, также не остаются разводы. Сок лимона Если с водой смешать лимонный сок, то можно эффективно очистить жир и придать блеск посуде. Горчица Горчичный порошок поможет убрать неприятный запах. Небольшое количество горчичного порошка следует развести в воде комнатной температуры.