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Posted 10 августа 2020, 11:08

Published 10 августа 2020, 11:08

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Как исправить кредитную историю, рассказали россиянам

10 августа 2020, 11:08
В России начала действовать новая норма, которая позволит заемщикам изменить плохой рейтинг, пишут «Новые известия».

Закон о квалифицированных бюро кредитных историй начнет частично действовать с января следующего года. С этого момента поменять кредитную историю без кредитора можно будет только по решению суда.

«Россияне сами смогут вносить изменения, если это откажется сделать кредитор. Либо в случае отзыва лицензии», — сказано в сообщении. Кроме того, уменьшится время хранения записей о кредите.

Напомним, что из-за коронавируса выросло количество просроченных платежей по кредитам. По мнению экспертов, объем просроченной задолженности достигнет пика к концу года.

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#Экономика#Новости
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