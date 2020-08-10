Как исправить кредитную историю, рассказали россиянам

Posted 10 августа 2020, 11:08
Published 10 августа 2020, 11:08
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Закон о квалифицированных бюро кредитных историй начнет частично действовать с января следующего года. С этого момента поменять кредитную историю без кредитора можно будет только по решению суда.
«Россияне сами смогут вносить изменения, если это откажется сделать кредитор. Либо в случае отзыва лицензии», — сказано в сообщении. Кроме того, уменьшится время хранения записей о кредите.
Напомним, что из-за коронавируса выросло количество просроченных платежей по кредитам. По мнению экспертов, объем просроченной задолженности достигнет пика к концу года.