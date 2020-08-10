rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 августа 2020, 10:43

Published 10 августа 2020, 10:43

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Свыше 15 тысяч человек с коронавирусом скончались в России

10 августа 2020, 10:43
В России за минувшие сутки скончались 70 человек, заразившихся коронавирусом, сообщает издание «Новые известия».

С начала пандемии в России уже от коронавируса и его осложнений умерли 15001 человек. За сутки выявили 5118 новых больных в 83 регионах страны. Всего в стране было зарегистрировано 892654 случая заражения вирусом.

Лидером по количеству заражений по прежнему является Москва, там за сутки выявили 694 случая заражения, а всего в столице заболели 248228 человек. Второе место занимает Свердловская область, на третьем — Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Московская и Ростовские области.

Во всем мире число заболевших коронавирусом перевалило за 20 миллионов человек, из которых умерли более 734 тысяч пациентов.

Материалы по теме
В Ростовской области назвали города, где бушует коронавирусВ Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 900 человек
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика