Свыше 15 тысяч человек с коронавирусом скончались в России

Posted 10 августа 2020, 10:43
Published 10 августа 2020, 10:43
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
С начала пандемии в России уже от коронавируса и его осложнений умерли 15001 человек. За сутки выявили 5118 новых больных в 83 регионах страны. Всего в стране было зарегистрировано 892654 случая заражения вирусом.
Лидером по количеству заражений по прежнему является Москва, там за сутки выявили 694 случая заражения, а всего в столице заболели 248228 человек. Второе место занимает Свердловская область, на третьем — Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Московская и Ростовские области.
Во всем мире число заболевших коронавирусом перевалило за 20 миллионов человек, из которых умерли более 734 тысяч пациентов.