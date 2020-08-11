Новый закон по обращению с животными приняли в Ростовской области

Posted 11 августа 2020, 12:36
Published 11 августа 2020, 12:36
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Документ регламентирует обращение с безнадзорными животными, их отлов, деятельность и нормы содержания приютов на территории области. В новой редакции отдельные статьи закона предусматривают ответственность за нарушение требований в области обращения с животными.
Кроме того, обязанность осуществления административного надзора возложили на два ведомства: в пределах населенных пунктов следить за соблюдением требований по обращению с животными будет управление ветеринарии, а за пределами населенных пунктов — министерство природных ресурсов и экологии.
Новый закон вступил в силу 10 августа 2020 года.