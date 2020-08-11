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Posted 11 августа 2020, 12:36

Published 11 августа 2020, 12:36

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Новый закон по обращению с животными приняли в Ростовской области

Новый закон по обращению с животными приняли в Ростовской области

11 августа 2020, 12:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Изменения внесли в закон Ростовской области об административных нарушениях с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством в сфере обращения с животными, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Документ регламентирует обращение с безнадзорными животными, их отлов, деятельность и нормы содержания приютов на территории области. В новой редакции отдельные статьи закона предусматривают ответственность за нарушение требований в области обращения с животными.

Кроме того, обязанность осуществления административного надзора возложили на два ведомства: в пределах населенных пунктов следить за соблюдением требований по обращению с животными будет управление ветеринарии, а за пределами населенных пунктов — министерство природных ресурсов и экологии.

Новый закон вступил в силу 10 августа 2020 года.

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#Общество#Новости
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