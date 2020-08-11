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Posted 11 августа 2020, 11:55

Published 11 августа 2020, 11:55

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Временные вакансии для потерявших работу создадут в Ростовской области

11 августа 2020, 11:55
Ростовская область вошла в число 79 российских регионов-участников программы по созданию временных рабочих мест для потерявших работу или находящихся под риском увольнения, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Средства в сумме четырех миллиардов рублей выделили из резервного фонда правительства РФ, основная часть субсидии уйдет в Ростовскую и Свердловскую области, Краснодарский и Пермский края, а также Башкирию и Татарстан.

Перечень временных вакансий сформируют региональные органы исполнительной власти, заработную плату будут устанавливать работодатели. «При этом за счет предоставляемых субсидий компенсируются затраты в объеме минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент», — сказано в сообщении.

Напомним, в Ростовской области уровень официально зарегистрированных безработных увеличился сразу в три раза.

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#Экономика#Новости
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