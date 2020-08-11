Временные вакансии для потерявших работу создадут в Ростовской области

Posted 11 августа 2020, 11:55
Published 11 августа 2020, 11:55
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Средства в сумме четырех миллиардов рублей выделили из резервного фонда правительства РФ, основная часть субсидии уйдет в Ростовскую и Свердловскую области, Краснодарский и Пермский края, а также Башкирию и Татарстан.
Перечень временных вакансий сформируют региональные органы исполнительной власти, заработную плату будут устанавливать работодатели. «При этом за счет предоставляемых субсидий компенсируются затраты в объеме минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент», — сказано в сообщении.
Напомним, в Ростовской области уровень официально зарегистрированных безработных увеличился сразу в три раза.