Почти все пассажиры автобусов игнорируют масочный режим в Ростовской области

Posted 12 августа 2020, 11:24
Published 12 августа 2020, 11:24
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Эту информацию Корнеев озвучил во время заседания. По его словам, в транспорте почти никто не надевает маски, в том числе водители.
«Аналогичная ситуация обстоит на рынках и ярмарках. Протоколов составляют мало, работу в этом направлении проводят недостаточно», — считает Корнеев.
Он добавил, что 21 компания приостановила работу из-за нарушения санитарных правил. Еще 35 организаций предупредили о возможном закрытии, если они не исправят недочеты.