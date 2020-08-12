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Posted 12 августа 2020, 11:24

Published 12 августа 2020, 11:24

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Почти все пассажиры автобусов игнорируют масочный режим в Ростовской области

12 августа 2020, 11:24
В Ростовской области более 90% пассажиров автобусов не соблюдают введенный из-за коронавируса масочный режим, сообщил замглавы региона Михаил Корнеев.

Эту информацию Корнеев озвучил во время заседания. По его словам, в транспорте почти никто не надевает маски, в том числе водители.

«Аналогичная ситуация обстоит на рынках и ярмарках. Протоколов составляют мало, работу в этом направлении проводят недостаточно», — считает Корнеев.

Он добавил, что 21 компания приостановила работу из-за нарушения санитарных правил. Еще 35 организаций предупредили о возможном закрытии, если они не исправят недочеты.

Всего в области зарегистрировали уже почти 14,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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