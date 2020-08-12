В российских аэропортах поднялись цены на авиакеросин

Газета «Известия» пишет, что согласно результатам проведенных авиаперевозчиками тендеров обнаружено увеличение роста цен на керосин, в сравнении с июле, в аэропортах Кольцово (Екатеринбург) — на шестьдесят два процента, Домодедово — тридцать три процента, Жуковский — тридцать шесть процентов, Пулково — восемнадцать процентов, в аэропорту Владивостока — на двадцать процентов, Благовещенска — двадцать один процент, Иркутска — двадцать восемь процентов, Краснодара и Красноярска — по сорок восемь процентов..