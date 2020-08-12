rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 августа 2020, 10:44

Published 12 августа 2020, 10:44

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

В российских аэропортах поднялись цены на авиакеросин

12 августа 2020, 10:44
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с просьбой проведения совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в отечественных аэропортах.

Газета «Известия» пишет, что согласно результатам проведенных авиаперевозчиками тендеров обнаружено увеличение роста цен на керосин, в сравнении с июле, в аэропортах Кольцово (Екатеринбург) — на шестьдесят два процента, Домодедово — тридцать три процента, Жуковский — тридцать шесть процентов, Пулково — восемнадцать процентов, в аэропорту Владивостока — на двадцать процентов, Благовещенска — двадцать один процент, Иркутска — двадцать восемь процентов, Краснодара и Красноярска — по сорок восемь процентов..

Отмечается, что со слов аналитиков, что в течение этого года топливо стоило дешевле, чем годом ранее из-за пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика